Россиянам раскрыли стоимость летнего отдыха в Греции

Стоимость летних туров в Грецию без учета перелета начинается от 27,8 тысячи рублей на двоих. Такие данные о летнем отдыхе Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Номер на двоих в трехзвездочном отеле Крита с завтраками обойдется от 27,8 тысячи рублей в середине июня. Такую путевку предлагает Ambotis Holidays. В те же даты четырехзвездочный отель будет стоить от 60 тысяч рублей, а пятизвездочный — от 80 тысяч рублей.

У «Русского Экспресса» есть предложение на семь ночей на Крите с питанием «все включено» в отеле категории «четыре звезды» за 66 тысяч рублей. А у Space Travel есть туры на Родос от 130 тысяч рублей.

Ранее специалисты туротрасли заявили, что летний отдых в Адыгее подорожал на 10-15 процентов в сравнении с 2023 годом. Уточняется, что подобное повышение стоимости туров характерно для всего внутреннего туризма, а не только для этого региона.