Туры в ОАЭ упали в цене

Турпакеты в некоторые отели ОАЭ с вылетами из Москвы в ближайшие даты реально купить со значительными скидками.

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Например, на курорте Шарджа недельный отдых в Holiday International Sharjah 4* с 7 мая предлагается за 75,7 тыс. руб. на двоих (здесь и далее указаны цены с онлайн-сервиса Tourvisor, актуальные по состоянию на 16:30 2 мая. – Ред.).

Тур в Golden Sands Hotel & Residences 4* с перелетом из российской столицы «Аэрофлотом» в ту же дату обойдется в 80 тыс. руб. за двоих.

В пределах 80 тыс. руб. можно купить и турпакеты в Дубай. В частности, в гостиницу Golden Tulip Deira Hotel 4* в районе Дейра, стоимость 76,5 тыс. руб. при размещении в двухместном номере.

80,6 тыс. руб. на двоих достаточно, чтобы приобрести тур на 7 ночей в Avenue Hotel 4* с вылетом из российской столицы 7 мая.

Как рассказали порталу TourDom.ru в одной из крупных сетей турагентств, накануне минувших длинных выходных спрос на туры в ОАЭ практически восстановился после локального проседания, вызванного недавним наводнением в Эмиратах. На текущие продажи на ближайшие даты вылета в какой-то степени повлияли сообщения об очередном ухудшении погоды – в Дубае сегодня снова прошел ливень. Однако некоторое снижение активности туристов, скорее, связывают с тем, что те, кто собирался отправиться на отдых в майские праздники, уже успели купить туры накануне. Чтобы распродать остатки мест на рейсах, туроператоры, вероятно, и дали спецпредложения.

Руководитель одной из туроператорских компаний заверил, что снижение цен на туры на ближайшие даты – не в ущерб экономике поставщиков туруслуг. У туроператоров заканчиваются зимние контракты с авиаперевозчиками на блоки мест в ОАЭ, а летние тарифы предполагают существенные скидки. Дисконты в связи с завершением зимнего сезона сейчас дают и гостиницы. Кстати, авиабилеты из Москвы в Дубай на вылеты туда 7 мая, обратно – 14-го даже в свободной продаже сегодня реально купить за 29 тыс. руб., включая багаж. Туроператорам в системах глобальной дистрибуции (GDS) они обходятся дешевле. Поэтому даже стоимость тура 75–80 тыс. руб. на двоих позволяет работать как минимум не в убыток.

Гендиректор другой туроператорской компании не исключил, что летом туры в ОАЭ можно будет приобрести дешевле, чем в Турцию. Конечно, это относится к отдыху в не самых востребованных гостиницах, турпакеты в люксовые отели на Пальмовом острове Дубая даже в низкий летний сезон обойдутся относительно дорого.

Ранее мы писали о том, что после потопа в Дубае пассажиры, вернувшиеся в Москву авиакомпанией Emirates, сутками не могли получить в аэропорту свой багаж, доставлявшийся другими рейсами.