Новые отели Турции переносят даты открытия

Турагенты попадают в неловкие ситуации из-за переноса дат открытия новых отелей в Турции. Об одном из случаев рассказал подписчик в закрытом телеграм-чате для профессионалов турбизнеса «Источники ТурДома»:

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«Бронировали туристам Anda Barut Collection 5* с 3 мая. 29 апреля вечером пришло сообщение, что отель переносит дату открытия на 6-е число. А ведь связывался специально с его представителем несколько недель назад. Заверили, что точно все будет готово», – негодует турагент.

Журналист TourDom.ru обратился к представителю гостиницы. Он пояснил, что 1 мая состоялось soft opening:

«Это было техническое открытие. А уже далее с 6 мая начинаем принимать гостей». Как уверяют в отеле, с этой даты туристам будут доступны все обещанные в концепции услуги без ограничений. «Остались финальные штрихи. В общественных местах расставляется мебель. Укрепляются пирсы. Облагораживаются зоны пляжа и сада», – говорится в соцсетях объекта размещения.

Не открылся в обещанные сроки и The Norm Oriental 5* в Кемере. Первоначально двери распахнуть обещали 27 апреля, но еще в начале месяца сдвинули прием гостей на 17 мая.

«Отель уже находится на стадии завершения. Как и The Norm Collection Doora – он запустится на неделю раньше», – ответили представители сети.

Из-за таких неожиданностей туристам приходится в срочном порядке искать замены. Найти подходящие варианты удается не всегда.

Забронировавшие отдых в Ethno Belek 5* с опаской смотрят на апрельские фото стройки. Кое-где еще нет даже отделки, а открытие намечено на конец мая. У некоторых брони на эти даты:

«Для месяца здесь слишком много работы. Вопрос только один: когда объявят о переносе и на какую дату назначат вторую попытку».

По Side Moon Palace 5* ситуация близкая: дата икс (1 июня) – всё ближе.

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