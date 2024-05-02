Для шопинга в Китае из России открыт еще один авиарейс

«ИрАэро» возобновляет полеты из Красноярска в аэропорт Сицзяо на севере Китая, в Маньчжурии, сообщили в телеграм-канале авиакомпании. Это направление решили вернуть по просьбам пассажиров.

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Ближайшая дата, на которую можно приобрести билет, – 29 мая, а продлятся перелеты до конца октября. Пассажиров отправят в Китай на 50-местном самолете CRJ-200. Он будет совершать рейсы каждую среду. Дорога займет 2 часа 40 минут.

Сейчас доступно два варианта билетов – Standard за 17 010 руб. и Optimal+ за 20 950 руб. При этом доплачивать за чемодан не придется – багаж включен в цену.

«Но самое классное, что в стоимость перелета включена увеличенная норма багажа! Что туда, что обратно можно перевезти 32 кг вещей, игрушек, угощений, сувениров... всего того, чем богат приграничный Китай», – сообщает перевозчик.

Действительно, в Северный Китай россияне ездят не столько ради туризма и знакомства с достопримечательностями, сколько ради шопинга. Как пишут в соцсетях, в Маньчжурии можно купить шубы, шторы и текстиль. Многие приобретают одежду – на местных рынках большой выбор разных моделей, а цены достаточно доступны. В магазинах есть ушедшие из России бренды массмаркета, например Zara и Oysho.

Но фирменные товары китайская таможня может не пропустить. Об этом блогеры рассказали представителям СМИ еще в 2023 году. Например, Adidas, Nike или Louis Vuitton могут отправить на возврат из-за соблюдения санкций. Чтобы сохранить брендовые вещи, некоторые путешественники снимают с них упаковку или меняют ее на коробки от чего-то разрешенного, но это помогает не всегда.

«ИрАэро» летает в аэропорт Сицзяо также из Иркутска. В дороге пассажиры проводят 1 час 40 минут, а приобрести билеты можно за 13 560 руб. Других вариантов добраться в Маньчжурию из России на прямых рейсах нет, так как авиаперевозчики предлагают вылеты до Пекина, Шанхая, Гуанчжоу или других крупнейших городов.