Турагент возмутился переносом туроператором чартерного рейса из Даламана в Анталью

Турагент, участник экспертной телеграм-группы «Источники ТурДома» вновь поднял проблему переноса туроператором аэропорта вылета. На сей раз речь идет о Турции, где на майских праздниках в курортном местечке Фетхие отдыхали клиенты нашего подписчика.

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Ближайший воздушный порт – это естественно, Даламан. Но туроператор без предварительного уведомления решил отправить туристов в Москву через находящийся примерно в 240 км аэропорт Антальи. При этом никаких извинений и тем более компенсации предложено не было.

«Подумаешь, каких-то лишних 4 часа на трансфере. И ладно бы отмена рейса – нет, самолет из Даламана полетел. Просто туроператор решил отказаться от половины квоты. Видимо, по причине плохих продаж. В общем, урок усвоен, следующий такой тур бронирую под расписку, что гарантируются не только рейсы, но и город вылета», – написал турагент. Он также упомянул, что речь идет о чартере, а тур в Фетхие выбрали сами клиенты, так как цена за него «была сильно ниже остальных».

Эти претензии журналист «ТурДома» переадресовал в пресс-службу туроператора и получил ответ:

«У нас произошла корректировка программы Даламан – Москва, поэтому туристов пересадили на имеющийся рейс в выбранную дату».

Формально придраться к действиям ТО невозможно, если речь идет о чартере, а в договоре черным по белому прописана только дата вылета. В этом случае перенос вылета на рейс из другого города возможен, особенно если речь идет о плохой заполняемости самолета, – работать себе в убыток никто не будет. Правило внимательно изучать договор перед подписанием никуда не пропало, и это должны знать как турист, так и турагент. Если последний профессионал, то он обязательно обратит внимание клиента на эти нюансы чартерных перелетов.

Если же в договоре указаны конкретный город и аэропорт вылета, то ситуация совсем другая, рассказала редакции «ТурДома» юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская. Она подчеркнула, что в этом случае одностороннее изменение условий договора с туристом не допускается. Но туроператор вправе, ввиду изменения обстоятельств, предложить туристу пересмотреть договоренности.

«В случае, если туриста эти изменения не устроили, он может требовать возврата денежных средств. Вероятнее всего, в судебном порядке. И тут уже суд будет оценивать доводы, являлось ли изменение города вылета существенным условием или нет и, вполне возможно, станет на сторону заявителя, – подчеркивает юрист. – Если туристу сообщили о таком изменении, он не отказался, а потом предъявил претензии, то вряд ли суд увидит какие-либо нарушения».

Рассчитывать на компенсации или возмещения убытков можно и в случае, если в договоре прописан аэропорт вылета, а туриста просто поставили перед фактом, что его посадят в самолет в другом городе. И человек был вынужден самостоятельно тратиться на транспорт, чтобы добраться до воздушной гавани.

Что касается желания турагента требовать от туроператора расписку, что аэропорт не поменяют, то подобное, по мнению юриста, излишне.

«Достаточно просто проинформировать, что подобные ситуации случаются. Это больше практическая рекомендация, в целях нормального диалога с туристом. Предусмотреть, случится это в конкретном случае или нет, невозможно. Единственное, что можно учесть по возможности, так это какую-то статистику проблемных ситуаций с тем или иным туроператором», – советует Мария Чапиковская.

Туристам, которые хотят гарантировать себе точное время и место вылета, можно в очередной раз посоветовать летать регулярными рейсами, которые обойдутся дороже чартеров. Но и в этом случае полной уверенности, что ваш самолет поднимется в небо строго по расписанию, нет никакой, о чем наглядно показала недавняя форс-мажорная ситуация в аэропорту затопленного ливнями Дубая.