Министр туризма Шри-Ланки заверил посла РФ в сохранении бесплатных турвиз для россиян

Глава Министерства туризма Шри-Ланки Харин Фернандо в беседе с послом России в этом островном государстве Леваном Джагаряном заверил, что практика выдачи бесплатных туристических виз гражданам РФ сохранится и в дальнейшем. Об этом глава российского дипломатического представительства сообщил по телефону корреспонденту ТАСС.

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"В личной беседе министр туризма Шри-Ланки Харин Фернандо заверил меня, что бесплатный визовый режим для граждан России, а также некоторых других стран сохранится", - сказал Джагарян.

Посол отметил, что ланкийский министр не назвал каких-либо деталей или сроков, как долго такой режим может продлиться.

Правительство Шри-Ланки в конце октября 2023 года объявило о начале выдачи бесплатных виз туристам из России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии. Реализация проекта началась в конце ноября. Первоначально такой режим действовал до 31 марта 2024 года, потом он был продлен до 30 апреля. Хотя этот срок закончился, россияне продолжают получать бесплатные туристические визы. Но ланкийские власти пока не сообщают точные сроки действия этого пилотного проекта.

Ранее ожидалось, что будет принято решение о том, что такой режим официально станет постоянным для туристов из названных стран, но этого пока не произошло. Министерство туризма островного государства заявило, что целью освобождения гостей из ряда стран от оплаты визы является "привлечение большего числа туристов". Власти Шри-Ланки в ближайшие годы рассчитывают на резкое увеличение туристического потока.