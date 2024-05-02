Индонезия в первом квартале приняла самое большое число туристов за четыре года

Индонезию в первом квартале 2024 года посетило самое большее число туристов за четыре года. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Центрального статистического агентства Индонезии Амалия Адининггар Видьясанти.

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"Число иностранных туристов, прибывших [в Индонезию] в первом квартале этого года, является самым высоким за последние четыре года", - приводит ее слова газета Jakarta Globe.

По данным статистического ведомства, за первые три месяца этого года Индонезия приняла около 3 млн отдыхающих, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщила Видьясанти, наибольшее число туристов прибыло из Малайзии, Австралии, Сингапура и Китая. При этом Россия не вошла в топ-10 стран, чьи граждане предпочли провести отпуск в Индонезии.

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева в интервью ТАСС ранее сообщила, что число отдыхающих из РФ в 2023 году не достигло 100 тыс., но дипломаты считают, что количество российских туристов увеличится.