В РСТ сообщили, ждать ли летних чартеров в Египет

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что чартерные рейсы в Египет летом этого года останутся, несмотря на конфликт между Израилем и Палестиной. По его словам, летний сезон в этой стране не очень популярен, поэтому власти стараются сохранить туристический поток.

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"Чартерные рейсы в Египет официально разрешены с ноября месяца. Несмотря на израильско-палестинский конфликт, никаких изменений в программе полетов нет. Египет — одно из наиболее популярных направлений отдыха. Летний сезон для них не самый популярный, но они, как правило, стараются не уходить с этой площадки. Так что чартерные рейсы будут, но, возможно, не в таком количестве, как раньше, из-за ситуации в мире", — объяснил Барзыкин.

Вице-президент РСТ также добавил, что летом популярными направлениями у российских туристов останутся Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Он напомнил, что эти страны входят в пятерку самых востребованных для отдыха среди граждан РФ.

Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что россиянам, предпочитающим путешествовать в одиночестве, можно отправиться на Алтай. По ее словам, этот регион является лучшим местом, где можно «подзарядиться» и отдохнуть от городской суеты.