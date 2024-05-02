На пляжах Антальи спасать тонущих туристов будут дроны

Спасать утопающих на пляжах Антальи в начинающемся сезоне доверят в том числе и дронам Cankuş, которых закрепят за пляжем, относящимся к конкретному отелю, но в течение лета будет проходить ротация.

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Власти курортного города закупили 30 специальных беспилотников, которые не получают никаких повреждений при падении в воду и движутся со средней скоростью 80 км/ч. Доставить спасательный круг тонущему они способны за 8–10 секунд, тогда как обученный человек может добраться для оказания помощи в лучшем случае за 1,5 минуты. Как только спасатель увидит происшествие, он дает свисток и указание пилоту дрона.

В прошлом году эта технология была протестирована на пляжах Кемера и показала свою эффективность, поэтому в начинающемся сезоне БПЛА «Чакуш» будут использовать более широко.

«Нужны пилоты для использования дронов, поэтому мы связались с двумя университетами в Анталье и Эскишехире и попросили их увеличить подготовку студентов по использованию беспилотных летательных аппаратов. Стажировку они проходят на наших беспилотниках, и всем гарантировано трудоустройство в курортных зонах», – отметил координатор анталийской поисково-спасательной группы Джанкуша Эрдоган Будак.

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«Дроны использовали и ранее, но в этом сезоне, наверное, их применение будет более широким. В основном бедствие терпят туристы, которые не рассчитали дозу выпитого алкоголя. На прошлой неделе тонущего в волнах мужчину спасли именно с помощью беспилотников», – рассказала журналисту «ТурДома» Мария Шекер, турагент, проживающая в Анталье.

По ее словам, уже сейчас в море много купающихся, а вода, особенно на песчаных пляжах, прогрелась до +23 °C.

Турецкие СМИ пишут, что уже в ближайшее время дрон с оператором закрепят за конкретным отелем. Но учитывая их несметное количество на Анталийском побережье, пока туристам, попавшим в беду при купании, все же стоит рассчитывать на помощь традиционных спасателей-людей. И работы у них будет много.

В четверг, 2 мая, турецкое Министерство культуры и туризма сообщило,что в апреле Анталью посетило свыше 1,6 млн гостей. Это на 4,86% выше показателей прошлого года. Германия заняла первое место с 259 тыс. посетителей, за ней следуют Россия (194 тыс.) и Великобритания (141 тыс.). По оценкам экспертов, летом этот курортный регион также будет бить прежние рекорды по росту турпотока.