Душанбе – город гигантов

Душанбе отмечает свой вековой юбилей, но как столица. За это время она несколько раз меняла свое название: Дюшамбе, Сталинабад, и только потом – Душанбе. Переводится как понедельник. Именно по этим дням маленькое селение становилось местом самого большого в регионе базара. Тогда здесь насчитывалось 500 домов. Сегодня это город-миллионник.

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Здесь много интересного, что можно посмотреть и чем полюбоваться. Можно выстроить свой маршрут. Например, «вкусный Душанбе» или «колоритный», может, «исторический». Предлагаем «город гигантов», то есть пройдем по самым большим объектам.

Чтобы добраться к монументу шаха Исмоила Сомони – основателю первого государства таджиков – в любом случае придется пройтись или же проехаться по проспекту Рудаки. Он пролег через столицу на более, чем 11 километров. Это одна из самых длинных улиц в СНГ и самая протяженная в Таджикистане. А тут уже рукой подать и до флагштока высотой 165 метров. Он даже попал в книгу рекордов Гиннесса. Сам триколор весит более 700 килограммов. Чтобы выдержать такой стяг, на такой высоте построили специальную конструкцию в 310 тонн.

А новая Центральная соборная мечеть Имама Аъзама – крупнейшая по площади в Центральной Азии. Она разместилась на 12 гектарах и в общем на молитву может вместить 133 тысячи молящихся. Внутри есть учебные помещения, библиотеки и даже три гостиницы. Особенно красиво декорированные минареты и синие купола с позолотой смотрятся на восходе, когда играют лучи солнца нового дня.

Еще одна достопримечательность города – самая большая Национальная библиотека в Центрально-Азиатском регионе. Рассчитана на хранение 10 миллионов книг в печатном и электронном виде. Но этот гигант хранит в зале древних рукописей маленький Коран. Он размером меньше спичечного коробка, его длина всего 2 сантиметра. А вот в Национальном музее есть интересный экспонат – самая большая дойра – это национальный ударный инструмент. В диаметре она 1,7 метра, а весит 34 килограмма.

История самого города насчитывает не одно столетие. Находки доказывают, что здесь в III веке до н.э. появился крупный античный город кушанского времени. Все артефакты и доказательства можно увидеть в музеях Душанбе. Их в городе с десяток. Но экспонат-гигант хранится в Музее древности. Это спящий Будда в Нирване. Божество из глины длиной 12 метров 80 сантиметров считается самым большим и самым древним в мире.

Самый большой крытый рынок в Центральной Азии – Мехргон. Это самое ароматное, вкусное и полезное место. Сюда привозят со всей республики разнообразную продукцию. Нурекский гранат, кумсангирские лимоны, гиссарский виноград, ходженский абрикос. Не торговые ряды, а плодоовощная карта Таджикистана.

А еще на окраине столицы Таджикистана можно отдохнуть и укрыться от летнего палящего зноя в самом большом аквапарке Центрально-азиатского региона «Кули Душанбе». Это оазис среди гор под открытым небом. Так что древний город-молодая столица не даст вам скучать и познакомит с богатой историей и традициями.