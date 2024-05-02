Туристы опасаются, что из-за санкций против «Победы» вырастут цены на билеты

Санкции против «Победы» ввели из-за закупок авиадеталей в обход американских запретов. Об этом говорится в официальном релизе Минфина США. По подсчетам заокеанских санкционеров, за прошлый год лоукостер импортировал запчасти на сумму более 1 млн долларов.

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Детали поставлялись через третьи страны. Например, через Киргизию. Улететь туда, например, не дали комплекту шасси для Boeing 737-800. Груз стоимостью 1,5 млн долларов арестовали в Майами. И после введения санкций ведомство обещает его конфисковать. Также американский Минфин недоволен связями «Победы» с компаниями из Индии и Ирана.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» считают такую борьбу утопией: «Ну если нашли эти каналы, их заменят другими. Третьих стран хватает». Однако некоторые из них все равно опасаются, что попадание лоукостера в санкционный список может отразиться на цене авиабилетов.

Ранее TourDom.ru писал, что российских туристов не хотят кормить в аэропорту Гонконга.