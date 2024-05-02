Аэропорт Дубая обратился к пассажирам из-за непогоды

Сегодня, 2 мая, ОАЭ вновь оказались во власти природной стихии: в ряде эмиратов начался ливень, сопровождающийся порывистым ветром. Сейчас дождь плотно накрыл Дубай, что уже привело к некоторым проблемам с полетами из местной воздушной гавани. По состоянию на 09:30 мск были отменены рейсы в Стамбул, Сингапур, Найроби и Лар.

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На этом фоне к пассажирам обратилось руководство дубайского аэропорта, попросив путешественников выезжать на регистрацию заблаговременно, так как из-за ливня и интенсивного движения транспорта возможны задержки в пути.

«Чтобы избежать возможных задержек из-за заторов на дорогах, мы рекомендуем вылетающим из Международного аэропорта Дубая (DXB) и Международного аэропорта Аль Мактум (DWC) заранее планировать свои поездки. Кроме того, мы советуем гостям использовать смарт-приложения для получения актуальной информации о дорожной ситуации и альтернативных маршрутах в режиме реального времени, а также рассмотреть возможность использования метро Дубая, чтобы добраться до терминалов 1 и 3 DXB», – рекомендуют представители аэропорта Дубая.

В свою очередь, авиакомпании Emirates, flydubai и Etihad Airways настоятельно просят пассажиров заранее проверять статус своего рейса в авиакомпании и приезжать в терминалы раньше обычного, чтобы учесть возможные задержки с вылетом или очереди на регистрацию.

На фоне начавшегося ливня власти ОАЭ рекомендуют работодателям перевести 2 и 3 мая всех сотрудников на удаленку. То же самое относится и к учебным заведениям страны. Известно, что учеников на дистанционное обучение в эти дни отправили школы Дубая и Шарджи.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA) также обратилось с призывом к местному населению и туристам в ближайшие несколько дней держаться подальше от морского побережья, горных и пустынных районов, где скоро начнутся песчаные бури. Ожидается, что сегодня в Дубае выпадет 14 мм осадков при норме 0–0,2 мм.

При этом, по мнению местных властей, ливень не окажется столь интенсивным, как 16 апреля, когда на Дубай за сутки обрушилась годовая норма осадков, что привело к затоплению главных магистралей, в том числе ведущих к аэропорту. О том, что пока ничего страшного не случилось, пишут и наши подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», находящиеся сейчас в эмирате. Сообщают о дожде, но подтоплений пока не видно.