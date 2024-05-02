Жители Забайкалья все чаще покупают путевки в Китай и Таиланд

В Забайкалье наблюдается всплеск интереса к турам на Жёлтое море. Жители региона начали бронировать путевки уже в марте, что на два месяца раньше обычного. Об этом сообщается в аналитическом материале регионального отделения Банка России.

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«Турфирмы начали бронировать путевки уже в марте, что необычно для этого времени года. В некоторых отелях уже нет свободных номеров, и мы ожидаем, что спрос будет только расти», - прокомментировал ситуацию начальник экономического отдела Отделения Чита Банка России Анатолий Михайлов.

Высокий спрос на туры в Китай и другие страны Азии привел к росту загрузки рейсов и исчезновению «горящих» путевок в этом направлении. Туроператоры региона уже начали принимать меры, чтобы удовлетворить растущий спрос. Одна из турфирм в Забайкалье увеличила штат сотрудников на четверть до конца лета, чтобы справиться с наплывом клиентов.

Эксперты прогнозируют, что туры в Китай и Таиланд будут оставаться популярными до лета, что не позволит ценам на них снизиться.