Отдых на черноморских курортах России подорожал в среднем на 15%. Об этом 360.ru рассказал гендиректор туркомпании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Сам он признался, что предпочел Дубай, так как «там дешевле».

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Арутюнов отметил, что рост цен зависит от категории отеля: в доступных хостелах и пансионатах — 10%, в отелях 4 – 5 звезд — 20 – 25% из-за низкой конкуренции. Пятизвездочных гостиниц в России меньше, чем в турецкой Анталье, поэтому россияне, не могущие поехать за границу, вынуждены смириться с высокими ценами.

В свою очередь эксперт по туризму Александр Мкртчян отметил, что самый доступный отдых этим летом — в Крыму, где цены не изменились.