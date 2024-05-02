Чем привлекает туристов Чарынский каньон в Казахстане?

В Алматинской области бархатный сезон. Это время посетить Чарынский каньон – одно из самых живописных и необычных мест Казахстана. Чем привлекает этот памятник природы, узнала корреспондент «МИР 24» Александра Салмина.

© Мир24

Туристы гуляют и соревнуются в воображении. Вот каменная лягушка, дальше башни и колонны. А здесь разглядели лицо старца. Есть поверье, что он хранитель Долины замков. Самый популярный участок каньона растянулся на два километра. А вот этот камень называют Титаником. Он похож на корабль, который разломился напополам.

Чарынскому каньону порядка 12 миллионов лет. Когда-то здесь находилось большое Илийское озеро. Вода ушла, а сказочные пейзажи остались. Причудливые формы помог придать ветер.

«Стараемся чаще путешествовать, по возможности – ездить по таким вот эксклюзивным местам. Единственное место в Казахстане и поблизости, где можно такой каньон посмотреть. Жил бы здесь, каждые выходные бы приезжал», – рассказал турист Альберт Шамсулин.

Чарын называют казахским Гранд-каньоном, но ехать до него не так далеко. Всего 200 километров от Алматы на машине. Сейчас здесь бархатный сезон. Природный парк нарядился в цветы и разнотравье. В выходные сюда приезжают до 700 туристов в день.

«Летом очень жарко, а весной и осенью оттенки скал более яркие. Это из-за того, что солнце невысоко стоит и можно увидеть все оттенки красного и жёлтого», – отметила экскурсовод Каримэ Абидкулова.

По пути можно загадать желание. Для этого нужно пройти под аркой между камнями, подумать о заветном и прикоснуться к стене.

Дальше дорога ведет к реке Чарын. Она неспокойная и холодная. Лучше не купаться даже летом. Но охладиться и зарядиться энергией можно, просто посидев на берегу.

«Так как мы в городе находимся, у нас там с экологией не очень, а здесь природа, воздух», – отметил турист Мльяр Камалдинов.

Здесь же отдыхающие организуют пикники. В парке оборудованы специальные места для того, чтобы развести костер. Есть где укрыться от непогоды и согреться теплым чаем.

«В прошлом году у нас был открыт визит центр визит-центр. У нас могут посетители получить всю информацию о маршруте, плюс по маршруту у нас установлены беседки, знаки, информационные щиты, мусоросборники», – подчеркнул начальник отдела туризма и экологического просвещения Чарынского национального парка Максим Акрамов.

Встретить редких животных еще одна причина, чтобы посетить Чарын. Людей здесь они почти не боятся.

«Манул здесь обитает, кеклики, лисы, зайцы, змеи. Турист, он не охотник, и фактора беспокойства нет, были моменты, когда туристы снимали на свои камеры животных. В основном сибирский горный козел встречается», – добавил Максим Акрамов.

Еще одно чудо природы, которое спешат увидеть туристы, – реликтовая роща. Согдийский ясень на нашем континенте сохранился только здесь, на берегу реки Чарын. Эти деревья – ровесники динозавров, пережили ледниковый период. Приехать сюда можно как самостоятельно, так и с гидом.