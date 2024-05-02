Первая группа автомобильных туристов из Китая прибыла в Приморье

Первая туристическая группа из Китая, путешествующая на личных автомобилях, 1 мая пересекла границу РФ через пункт пропуска Суйфэньхэ – Пограничный, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как информирует представительство МИД во Владивостоке, ссылаясь на Народное правительство Суйфэньхэ, в автоколонне – 10 автомобилей с 37 туристами, которые будут колесить по Приморскому краю в течение шести дней. В планах туристической группы – Владивосток, Уссурийск, Находка и другие места.

В анонсе ,который цитирует представительство МИД, сказано, что автомобильные туристы смогут не только полюбоваться местными достопримечательностями, но и «поужинать с ветеранами Великой Отечественной войны, сделать остановку по своему желанию и ощутить свободу и удовольствие, которые приносит вождение».

Тур спланирован и организован международным турагентством «Суйфэньхэ Кайсян». Подобные путешествия были анонсированы в начале апреля. В составе автоколонны туристов может быть до 10 автомобилей, максимальное число человек в группе – 40. В течение лета планируется ещё три таких тура.

Подобные туры – не новация, такой туристический продукт гражданам КНР предлагали в доковидные времена. А российские путешественники не могут таким образом ездить в Китай – соответствующего взаимного соглашения между Россией и Китаем нет.

Зато приморцев, дальневосточников и всех россиян приглашают посетить Северную Корею через Владивосток. Очередная группа из 120 туристов вылетела в КНДР из международного аэропорта «Кневичи» 29 апреля, гости пробудут в стране утренней свежести до 3 мая. Эта группа стала самой большой за всю историю туристических путешествий из России в КНДР. Будут расширяться и культурные обмены между молодёжью Приморья и Северной Кореи, для подписания соответствующего соглашения делегация отправится в Пхеньян в июне. Будет заключено сотрудничество между «Молодой гвардией Единой России» и Социалистическим союзом патриотической молодежи КНДР.