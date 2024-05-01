Туристам на Пхукете сообщили о переносе рейса на сутки из-за поломки самолета

Туристы из Северной столицы не могут вернуться домой с Пхукета. Как утверждают пассажиры, из-за поломки самолета Red Wings их вылет задержан на неопределенный срок: «“Боинг-777” сломался на Пхукете. Рейс WZ3074 в Питер не улетел. Похоже, будет перенос аж на сутки», – сообщил в редакцию TourDom.ru один из туристов, застрявших в Таиланде.

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Как утверждают очевидцы, пассажиров уже начали расселять по гостиницам. Турагенты сообщают о рассылках от туроператоров: «Пришло уведомление о переносе на сутки на 2 мая на то же время». Эту версию подтверждает и онлайн-табло Пулково, где борт из Таиланда теперь ждут не в 00:10, а в 23:55.

В пресс-службе Red Wings журналиста TourDom.ru заверили, что все 415 человек, которые должны были улететь, заселили в гостиницы: «В целях обеспечения безопасности полетов мы были вынуждены задержать вылет. Он запланирован на завтра на 17:30 по местному времени. Авиакомпания приносит всем пассажирам извинения за доставленные неудобства».

А вот сегодняшний ночной рейс WZ3073 из Питера на Пхукет не перенесен. Как заверил перевозчик, его выполнят по расписанию. Учитывая, что в парке Red Wings только три «Боинга-777», можно предположить, что этот рейс выполнит самолет, который сегодня вечером прилетел в Москву. Ещё один сейчас находится на пути из Жуковского в Хургаду.

Ранее TourDom.ru писал, что рейс в Анталью из Екатеринбурга задерживается на 12 часов.