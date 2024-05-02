Индийский политик пригласил россиян отдохнуть в центрах йоги

Индия предлагает россиянам, помимо Кашмира и Гималаев, посетить центры йоги и медитации. Об этом ТАСС заявил лидер индийской рабочей партии Джамму и Кашмира Мир Джунаид по итогам участия в международном форуме БРИКС "Духовное лидерство и креативная экономика" в Грозном.

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"Россиянам, интересующимся духовным и культурным туризмом, Индия предлагает множество вариантов. Вы увидите безмятежные и красивые пейзажи Кашмира, где вас ждет духовное пробуждение и просветление", - сказал он.

Говоря о Гималаях, политик отметил, что они являются "родиной древних традиций йоги". По его мнению, стоит также посетить "город Варанаси, где проходят духовные ритуалы на берегу священного Ганга".