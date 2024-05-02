Таиланд намерен возобновить прямые авиаперелеты в РФ

Возобновление прямых авиарейсов из Таиланда в Россию будет способствовать увеличению туристического потока и разнообразию предложения, даже если полеты будут осуществляться из одного аэропорта - Бангкока. Однако перспективы пока туманны, поскольку на сегодняшний день власти Тайланда не предоставляли Росавиации гарантии неприкосновенности российских самолетов. Об этом рассказали опрошенные "РГ" эксперты.

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Ранее сообщалось, что таиландские власти и авиакомпании, в том числе и национальный перевозчик Thai Airways, рассматривают возможность возобновления прямых рейсов в Россию, приостановленных в марте 2020 года из-за пандемии COVID. Об этом рассказал генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. Он также отметил, что "основной проблемой являются возможные санкции Европы и США. Однако текущая практика показывает, что многие страны готовы пойти по своему пути, не обращая внимание на попытки влияния извне. Если такие прямые полеты будут восстановлены, это сделает Таиланд еще более доступным и удобным направлением для российских туристов" (цитата по ТАСС).

Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" Вадим Жуков напомнил, что с начала года Таиланд посетили более 760 тысяч россиян. В результате, РФ заняла третье место среди государств-поставщиков туристов в эту страну. "Россияне стали чаще не только ездить отдыхать в Таиланд, но и покупать там недвижимость с целью зимовки и получения дополнительного дохода. В первом квартале эта страна стала самой популярной для покупки жилья среди граждан нашей страны", - отметил он.

Жуков рассказал, что в условиях отсутствия прямого авиасообщения путешественники из России добираются до Таиланда на стыковочных рейсах. Спрос на Таиланд, по словам экспертов, демонстрирует очень хорошие показатели.

"Независимо от того, возобновятся рейсы тайских авиакомпаний в нашу страну из-за возможных санкций, Россия сегодня активно наращивает прямые рейсы в Таиланд", - констатирует доцент кафедры туризма и сервиса высшей школы управления РУДН Елизавета Колотова. Она напомнила, что регулярные перелеты есть у Аэрофлота, S7, чартерные - Pegas Fly, Azur Air и Red Wings. Также есть возможность добраться до Таиланда с пересадкой в Китае, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Турции.

По мнению Жукова, такая статистика заставляет туристические власти Таиланда задуматься об упускаемой возможности получить стоимость всей авиаперевозки, а также о перспективах увеличения турпотока из России в кратчайшие сроки. "Этим и объясняется информация Туристического управления Таиланда (ТАТ), что Thai Airways рассматривала вопросы возобновления прямых авиарейсов из Москвы в Бангкок, а Thai Air Asia X выражала готовность рассмотреть возможность постановки прямых рейсов из Таиланда в Новосибирск, Красноярск и Владивосток", - добавил он.

Жуков напомнил, что организация прямого авиасообщения между странами регулируется на основе двусторонних соглашений с участием авиаперевозчиков обеих (или всех) договаривающихся стран. Такие соглашения регулируют широкий круг вопросов, связанных с организацией и обеспечением безопасности международных пассажирских авиаперевозок.

"Одна из серьезных проблем организации рейсов российских авиакомпаний за рубеж - претензии лизингодателей на эксплуатируемые под российским флагом воздушные суда с угрозой их задержания и последующего изъятия. На сегодняшний день власти Тайланда не предоставляли Росавиации гарантии неприкосновенности самолетов РФ. А это значит, что перспективы возобновления полетов таиландских авиакомпании в Россию пока не внушают оптимизма", - полагает эксперт.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян, в свою очередь, отметил в беседе с "РГ", что возобновление прямых рейсов в Таиланд было бы большим плюсом, потому что чем больше перевозчиков летает в эту страну, тем выше конкуренция, сильнее идет борьба за пассажиров, а это положительно отражается на ценовой динамике. Но, по его мнению, не стоит ожидать существенного снижения стоимости билетов, потому что тайское направление по-прежнему испытывает дефицит с перевозчиками. "Есть вероятность того, что могут появиться пакетные туры на перевозке тайских авиалиний, однако многое будет зависеть от частоты и количества рейсов", - сказал вице-президент АТОР.

По словам Мурадяна, сейчас средняя цена тура на двоих в Таиланд составляет 230-280 тыс. руб. на 10 дней.