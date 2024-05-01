Турецкий Бодрум отложил на месяц открытие летнего сезона

Власти курортного Бодрума на месяц, с 1 мая на 1 июня, перенесли официальное открытие летнего туристического сезона, и для принятия такого решения они назвали три причины.

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Если в Анталье в этом году летний сезон стартовал практически на месяц раньше обычного, то в Бодруме все с точностью до наоборот. Обычно официальное открытие происходит в городе на берегу Эгейского моря в первый день мая, но в этом году мероприятия сдвинуты на месяц.

Муниципалитет еще не успел полностью подготовить к массовому приему отдыхающих все свои 83 общественных пляжа, сообщает turizmnews.com. Продолжаются работы по выравниванию песка, ремонту душевых, умывальников и кабинок для переодевания. Обещают, что благоустройство завершат к 1 июня. При этом отели работают.

Причин, почему открытие сезона сдвинуто, несколько. Во-первых, власти заявляют, что в этом году комфортная для пляжного отдыха установится в Бодруме позже обычного. Во-вторых, владельцы местных отелей жалуются на финансовые трудности, возникшие из-за инфляционных процессов, захлестнувших Турцию. И наконец, по утверждению отельеров, произошло снижение турпотока из-за рубежа.

«Раньше турпоток из зарубежных стран было высоким в апреле, мае, сентябре и октябре. Сейчас этого нет. По нашему мнению, движение начнется в середине июня, хотя раньше это происходило уже с середины апреля. Сезон становится все короче и короче», – посетовал владелец Azka Hotel 5* Бюлент Кая.

При этом, по данным Турецкого статистического института, доходы от туризма увеличились на 5,4% в первом квартале 2024 года, а страну посетило около 7 млн иностранцев, что выше прошлогодних показателей на 13,3%. Лидерами по привлечению являются Стамбул и Анталья.

Эксперты считают, что Бодрум, долгое время позиционирующий себя как более дорогой и престижный курорт, ориентированный на состоятельного европейского туриста, не вписывается в теперешние реалии.

По статистике, в первом квартале лидерами по турпотоку в страну стали отнюдь не англичане, на которых когда-то равнялся этот курорт, а иранцы, о чем уже рассказывал телеграм-канал «Крыша ТурДома». О дороговизне этого курортного региона говорят и наши подписчики.

«Мы сейчас в Бодруме, отель полный, все работает. Но видно, что экономят по сравнению с прошлым годом. И это дорогой гостиничный комплекс, что в простых, трудно представить, наверное, печаль. В самом городе сильно выше цены, чем в прошлом году», – рассказала Наталья. А подписчик Александр поиронизировал по поводу отсутствия богатых туристов из ЕС: «А что случилось? Не хотят европейцы отдыхать по ценам Лазурного берега. Вот негодяи!»

При этом Бодрум – один из регионов-лидеров по реализации проектов строительства люксовых отелей от известных мировых брендов. Скорректируют ли свои планы инвесторы с учетом сложившейся ситуации, пока не известно.