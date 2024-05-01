Туристка не смогла доказать сотрудникам авиакомпании, что она не пьяна

Туристку в аэропорту Мурманска не посадили на рейс авиакомпании «Победа», поскольку сотрудники авиакомпании посчитали, что она была пьяна. Это утверждает телеграм-канал Mash. По информации источника, на гейте пассажирке заявили, что на борт ее не пустят из-за подозрительного поведения.

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Вот только сама пассажирка уверяет, что не пила совсем и была трезва как стеклышко. Из-за спорного момента на место инцидента вызвали транспортную полицию. Сотрудники правоохранительных органов визуально убедились, что женщина ведет себя адекватно. У нее была внятная речь, запаха алкоголя им также не удалось обнаружить. Вот только самолет, несмотря на все это, все равно улетел без туристки.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в отношении перевозчика по факту произошедшего организована проверка. У пассажирки сгорели билеты. Ей пришлось покупать новые и ждать следующего рейса.

Видеоролик с инцидентом активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Они склонны думать, что причиной недопуска пассажирки могли стать другие причины:

«Дама на стойке начала объяснять ситуацию транспортной полиции с фразы “много ручной клади, размещать не хочет, платить не хочет”. Про запах это она уже до кучи», – высказывают версии туристы.

Также среди предположений есть и вариант овербукинга. Тем временем сотрудники, имеющие опыт работы в авиакомпаниях и аэропортовых службах, склонны верить коллегам:

«Вы знаете о произошедшем только с одной точки зрения. Просто так устраивать подобное никто бы не стал».

Редакция отправила запрос в авиакомпанию.

Ранее TourDom.ru писал, что депутаты предлагают выдать сотрудникам авиакомпаний алкотестеры для определения степени опьянения пассажиров. Ранее широкое освещение получил резонансный случай, когда сотрудники «Победы» сняли с рейса пассажира, посчитав, что он покурил в туалете сразу после посадки на борт.