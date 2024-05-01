В Таиланде рассматривают возможность возобновления прямого авиасообщения с РФ

Таиландские власти и авиакомпании рассматривают возможность возобновления прямых рейсов в Россию, приостановленных в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

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"В данный момент таиландские власти и авиакомпании, в том числе и национальный перевозчик Thai Airways, рассматривают возможность возобновления прямых полетов в Россию, активно занимаясь поиском путей для упрощения перелетов между странами. Основной проблемой являются возможные санкции Европы и Соединенных Штатов. Но текущая практика показывает, что многие страны готовы пойти по своему пути, не обращая внимание на попытки влияния извне. Если такие прямые полеты будут восстановлены, это сделает Таиланд еще более доступным и удобным направлением для российских туристов, что, в свою очередь, может способствовать увеличению туристического потока и разнообразию предложений для поездок", - сказал он.

Комментируя итоги высокого туристического сезона, который длится в Таиланде с ноября по апрель, Снетков отметил, что "наличие регулярных рейсов авиакомпании "Аэрофлот", охватывающих многие регионы России, позволило россиянам добраться до таиландских курортов с наименьшими временными затратами".

"В этом сезоне мы наблюдали не такой массовый и резкий поток туристов, как в прошлом году, однако он был стабильным. Местные организаторы воспользовались этим моментом и провели множество интересных мероприятий и фестивалей, таких как концерты российских звезд, в том числе триумфальные гастроли Академического театра балета имени Леонида Якобсона, которые позволили туристам провести культурный досуг", - добавил он.

Согласно подсчетам ТАСС на основании данных министерства туризма и спорта Таиланда, за минувший высокий туристический сезон или за последние полгода королевство посетили более 1,1 млн российских граждан. Более 760 тыс. россиян посетили Таиланд с начала текущего года, заняв третье место по числу посещений среди всех национальных групп иностранных туристов. В 2023 году Таиланд принял 1,48 млн россиян, а турпоток из России вышел на допандемийный уровень. Ранее в управлении страны по туризму ТАСС сообщили, что в этом году Таиланд рассчитывает принять 1,6 млн российских граждан.