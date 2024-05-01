Туристов предупредили о возможном шторме в Дубае

Туристические компании, собирающиеся отправить в эти дни своих клиентов на отдых в Дубай, не на шутку взволнованы – в четверг, 2 мая, там вновь ожидают шторм, и возникают вопросы по поводу возможной отмены рейсов, да и вообще всего того, что связано с безопасностью туристов.

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Опасения из-за новых природных аномалий объяснимы недавними воспоминаниями о ливне и потопе, накрывшем Дубай 16 апреля, последствия которого до конца еще не устранены.

Тем более Национальный центр метеорологии ОАЭ предупреждает, что 2 и 3 мая ожидаются нестабильные погодные условия с дождем и пыльной бурей.

«Жители Арабских Эмиратов всегда с нетерпением ждут дождливых дней. Однако сейчас они запасаются едой, защищают свои магазины мешками с песком и перемещают машины в безопасные места», – сообщает местный сайт khaleejtimes.com.

Такая атмосфера сказывается и на настроении россиян, находящихся в эти дни в Дубае. Своими опасениями представители турбизнеса поделились в нашем телеграм-канале «Источники ТурДома». Турагентам приходят сообщения об отмене ряда экскурсий и водных прогулок, заказанных на 2 мая. А туристы, чей отпуск уже подходит к завершению, получили неофициальную информацию о возможном переносе рейсов 3–4 мая.

«Школы в Дубае уже перевели на удаленку завтра и послезавтра. Хотелось бы, чтобы это перебдели, но такая отмена заранее – нехороший знак», – рассказала наша подписчица Дарья.

Турагенты, находящиеся сейчас в Дубае, советуют не поддаваться панике. По их информации, 2 мая ожидается усиление ветра в пустыне и дождь, но не такой сильный, как 16 апреля. При этом отмечается, что в ОАЭ все непредсказуемо и заранее никто ни о чем не предупреждает до последнего момента. Тем более сейчас, когда климат действительно меняется, и это видно даже не профессионалам-метеорологам, пишут наши подписчики.

Если верить прогнозам метеосервисов, то, по данным на полдень 1 мая, ливень в предстоящий четверг все же накроет Дубай. Как следует из информации, полученной в Gismeteo, дождь начнется утром и усилится днем. Ожидается, что осадков выпадет в 6 раз выше нормы – 6,4 мм вместо традиционных для этой территории 0–0,2 мм. И хотя речи о мегашторме пока не идет, туристам все же стоит задуматься о своей безопасности и постараться завтра не покидать территории отелей.