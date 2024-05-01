Заповедные Кодры и старинные храмы: пять причин побывать в Молдове

Туристы стали чаще посещать Молдову. Их уже вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Какие локации привлекают иностранцев, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Елена Виговская.

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Православный туризм – одно из самых популярных туристических направлений в Молдове. Здесь больше тысячи приходов. Туроператоры доставят желающих в самые знаменитые молдавские храмы, часть из них насчитывают не один век.

Церковь Успения пресвятой Богородицы – одна из точек, которую не пропускают туристы. Привлекает храм своей историей, которая началась еще в XVII веке. Одна из особенностей храма в том, что он полностью деревянный. Строился вручную из древесины столетних дубов.

Храм без единого гвоздя был построен в Херешенах на севере Молдовы. В Кишинев его перенесли в первоначальном виде в 2011 году. Иконостас 1775 года. Старинная икона, вышитая золотой нитью. Что важно для церкви – внутри только экспонаты с многолетней историей: фрески, иконы, церковные книги.

«Туристов у нас много почти каждый день. Особенно из Румынии. После причащения в воскресенье людей кормят здесь. Была группа туристов из Италии, где-то человек 20, они тоже остались довольны. Из Прибалтики приезжают, немцы приезжают», – рассказал рабочий церкви Успения Пресвятой Богородицы Константин Касько.

Экскурсия с гидом по крупнейшим храмам Молдовы в среднем обойдется в 2500 рублей. Один из таких – Свято-Успенский Каприянский мужской монастырь. На территории храма отчетливо можно увидеть архитектуру разных эпох. Первые монахи поселились здесь в XV веке. Место для Молдовы знаковое – монастырь изображен на национальной валюте.

«Мы знаем, что люди святые всегда тянули к себе, были источником, где можно найти утешение. Таким является святитель Гавриил, чья помощь благодатная не оскудевает и после смерти. Людей сюда привлекает его святость», – отметил Иеромонах Кэприянского монастыря Вениамин.

Вторая причина приехать в Молдову на майские – сельский или агротуризм. В век технологий туристы все чаще тянутся к сельскому колориту, домашней еде и исконной культуре.

Одна из локаций во время сельского тура – дом с национальным убранством. Здесь можно увидеть аутентичный интерьер: ковры, сотканные вручную, занавески, глиняную посуду. Все это неотъемлемая часть молдавской casa mare – главной комнаты в любом доме.

В таких локациях туристов ждет полное погружение в культуру республики. Гостей не только встретят в национальных костюмах, но и предложат почувствовать себя настоящими молдаванами и научат готовить знаменитые плацинды – традиционные пироги в виде лепешек.

Ни одно молдавское застолье не обходится без стакана домашнего вина и мамалыги с муждеем – национального хлеба с особым соусом, а также жареной речной рыбы, шкварок и овощей прямо с грядки. На каждой экскурсии – культурная программа: молдавские песни, игра на национальных инструментах и танцы.

Молдавские Кодры – третья причина посетить республику. С этими холмистыми лесами знакомы миллионы телезрителей, хотя даже не подозревают об этом. Здесь были сняты сцены известной картины молдавского режиссера Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо».

При въезде в самый старый заповедник Молдовы открываются живописные пейзажи. Густые леса и извилистые рощи, холмы и глубокие озера Каларашского района. Если туристам улыбнется удача, они смогут увидеть и местных обитателей: лис, косуль, оленей. За густую растительность, чистый воздух и рельефы русский геолог Василий Докучаев называл Кодры «Бессарабской Швейцарией».

Исторический центр Кишинева тоже важное место для посещения. Столица – скопление памятников архитектуры. Один из них – музей города. Он обосновался в бывшей водонапорной башне. В ХХ веке здесь также была пожарная каланча. С тех пор в здании сохранилась винтовая лестница, по которой туристы могут подняться на смотровую площадку.

Еще одна причина посетить Молдову на майские – пасхальная ярмарка. В самом сердце Кишинева развернулась самая масштабная торговля куличами. Здесь пасхи на любой вкус и кошелек: творожные козонаки, куличи с сухофруктами и шоколадом в форме зайцев и барашков. Бонус – тематические фотозоны для тех, кто хочет надолго запечатлеть визит в Молдову.

В Молдове Первомай отмечают всего один день – только 1 мая. Каникулы будут в пасхальные дни.