Туристам из России в Таиланде продлили безвиз до осени

В Таиланде вышел официальный приказ о продлении безвизового режима для граждан РФ. Документ опубликован в главном СМИ азиатского государства – «Королевской газете». Как утверждается в официальном источнике, 60 дней без оформления дополнительных документов туристы из России смогут находиться до конца года – штампы будут ставить до 31 октября включительно. Ранее премьер-министр говорил, что правила будут действовать лишь до конца июля.

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Как прокомментировали изменения в Генконсульстве РФ на Пхукете, россияне, прибывающие с туристической целью, на границе будут иметь право выбора между 30-дневным и 60-дневным безвизовым штампом.

Как считают местные власти, увеличение обычного безвизового срока пребывания в самый жаркий период поможет привлечь больше российских гостей, принеся больше доходов от туризма. Тем временем сами туристы надеются, что в более удобное время для посещения королевства им вернут возможность гостить в Таиланде по 90 дней, как это было в ушедшем зимнем сезоне – 2023/2024.

Ранее TourDom.ru писал, что условия въезда в Таиланд для россиян изменятся в разгар лета.