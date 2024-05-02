В Таиланде не оставляют надежд брать с иностранных туристов по 300 батов при въезде

Представители турбизнеса Таиланда вновь активно продвигают идею сбора с иностранных туристов, въезжающих в королевство. Об этом сообщает Bangkok Post.

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Вице-президент Совета по туризму Таиланда (ТСТ) Сурават Акараворамат намерен убедить в необходимости взимать с гостей из-за границы по 300 батов (примерно 750 руб. по действующему курсу) нового министра туризма королевства Сермсака Понгпанича (назначен на должность 3 дня назад, ранее занимал пост руководителя Минкультуры. – Ред.). По его мнению, которое поддерживает и Торговая палата Таиланда, у тайского турбизнеса нет другого источника финансирования, чтобы вкладываться в соблюдение стандартов безопасности. Департамент туризма королевства установил 56 требований для обеспечения качества услуг, но выделенный на эти цели бюджет (10 млн батов в год) недостаточен.

За сбор высказался и президент Ассоциации тайских турагентов Сисдивакр Чивараттанапорн, правда, с оговоркой – он предложил освободить от платы деловых путешественников, которым необходимо часто въезжать в страну.

Предложение взимать с гостей из-за границы по 300 батов обсуждается в Таиланде не первый год. Сбор планировалось ввести уже не раз, дата постоянно переносилась. Мера могла вступить в действие с 1 января 2024-го, однако решение вновь отложили на неопределенный срок – глава правительства королевства Сретта Тависин рекомендовал не спешить из опасений, что это может привести к сокращению числа иностранных туристов.

Ранее мы писали о том, что до конца года установлен 60-дневный максимальный срок безвизового пребывания граждан России в Таиланде с туристическими целями.