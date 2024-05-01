Авиакомпания FlyOne помешала россиянке вернуться в Москву

Российская блогерша Мария пожаловалась на армянскую авиакомпанию FlyOne, которая, по ее утверждению, предоставляет недостоверную информацию о тарифах при регистрации на рейс.

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В своих соцсетях Мария называет себя инфлюенсером моды и лайфстайла и проживает в Париже. Но, видимо, география ее блогерской деятельности выходит за пределы французской столицы и лететь на родину она решила из Милана, где приобрела билет до Москвы с пересадкой в Ереване. Там-то ее и ждал неприятный сюрприз.

На стойке FlyOne при вылете Марию поставили перед фактом, что за регистрацию надо выложить 150 евро (около 15 тыс. руб.), хотя на сайте перевозчика указывалось, что она стоит 40 евро. Вместе с платой за багаж чек посадки в самолет вырос до 200 евро, коих у девушки не оказалось.

«У меня не было этой суммы на иностранной карте, пока я ждала перевод с российской, регистрация закончилась», – сокрушается девушка. По ее утверждению, ей пришлось вернуться в Милан и купить новые билеты на самолет.

Почему она не смогла это сделать в Ереване, дождавшись пополнения счета, Мария не объясняет. Однако хайп сорвать получилось. Подписчики ее соцсетей живо обсудили ее злоключения. Кто-то осудил армянского перевозчика:

«Не зря компания называется FlyOne, потому что больше одного раза вы с ними не захотите полететь».

Но нашлись и те, кто посоветовал девушке летать на курорты Краснодарского края, а не в Италию.

При этом на официальном сайте авиакомпании действительно указывается, что за багаж весом менее 10 кг надо заплатить 50–70 евро, если билет не покупался по особому тарифу. За регистрацию в аэропорту вылета пассажир должен выложить от 30 до 40 евро. Максимальная сумма в 120 евро начисляется только при регистрации и провозе спортивного инвентаря. Почему FlyOne Armenia выставила гражданке РФ такую сумму, остается только догадываться.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» активно обсуждали ситуацию с русской блогершой, причем большинство охарактеризовало авиакомпанию FlyOne Armenia, как одну из худших, с кем им приходилось сталкиваться. Комментаторы советуют быть особенно внимательными при заказе билетов именно через сайт перевозчика, так как там много подводных камней.