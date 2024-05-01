В Таиланде вступил в силу безвизовый режим на 60 дней для граждан России

Безвизовый режим для граждан России продолжительностью 60 дней вступил в силу в Таиланде. Принятая 23 апреля таиландским правительством в одностороннем порядке мера будет действовать до 31 июля включительно.

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Согласно опубликованному протоколу заседания кабинета министров, 60-дневный безвизовый режим введен "в целях развития экономических и внешнеполитических отношений с Российской Федерацией, а также укрепления связей между людьми, что является основой международных отношений". Он заменит правило о 90-дневном безвизовом пребывании россиян в Таиланде, которое действовало на протяжении всего высокого туристического сезона - с ноября по апрель.

"Практика продления властями Таиланда в одностороннем порядке срока безвизового пребывания для россиян связана с желанием привлечь больше туристов и обеспечить увеличение турпотока из России. Это не первый случай визовых послаблений в отношении российских туристов. Такие изменения в визовом режиме позитивно сказываются на привлекательности Таиланда как туристического направления для россиян, поскольку увеличивают удобство и гибкость планирования поездок", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Плюсы Таиланда в сезон дождей

Собеседник агентства выразил уверенность в том, что Таиланд останется привлекательным для российских туристов и в сезон дождей, который, по данным таиландских метеорологов, в этом году задерживается на две недели.

"В несезон тоже есть свои преимущества для российских туристов, особенно если они предпочитают спокойный и менее многолюдный отдых. По большому счету для туриста нет большой разницы - температура на градус выше или ниже. Основное, что может беспокоить, это дождь и волны на море. На Пхукете пик выпадения осадков приходится на сентябрь и начало октября, волнение моря снижается ближе к концу октября", - отметил он.

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"В низкий сезон на Самуи и в Паттайе погодные условия могут быть весьма благоприятными, с более прохладными температурами и меньшими осадками. Для посещения Самуи рекомендуется выбирать месяцы с начала июля по сентябрь, когда дожди идут редко и царит солнечная погода. В Паттайе благоприятные погодные условия в период с июня по август. Нельзя дать гарантии, что дождей не будет совсем, кратковременные осадки возможны, но преимущества в виде привлекательных цен на перевозку и проживание в отелях играют очень важную роль, особенно для жителей Сибири и Дальнего Востока, для которых одинаково время полета в Таиланд и Турцию, которая является традиционно летним направлением", - продолжил Снетков.

Генпредставитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии выразил уверенность в том, что 60-дневный безвизовый режим полностью покрывает потребности туристов, которые решили остаться в Таиланде на длительный срок.

"Это сделано для настоящих туристов, а не для так называемых зимовщиков и дауншифтеров, которые не сильно интересны местным властям, поэтому большой разницы между 60 или 90 днями нет. Средняя длительность туристических поездок россиян составляет около 14 ночей. Но есть категория так называемых самостоятельных, непакетных туристов, которые проводят на курортах Таиланда более длительное время, но по тратам и поведению они схожи с обычными туристами и оказывают положительное влияние на экономику. Именно на них и направлены эти инициативы. По моему мнению, установленные 60 дней полностью покрывают потребности туристов", - добавил он.

Рост турпотока из России

По данным Министерства туризма и спорта Таиланда, около 760 тыс. граждан РФ посетили королевство с начала текущего года, заняв третье место по числу посещений среди всех национальных групп иностранных туристов. В 2023 году Таиланд принял 1,48 млн россиян, а турпоток из России вышел на допандемийный уровень. Ранее в управлении страны по туризму ТАСС сообщили, что в этом году Таиланд рассчитывает принять 1,6 млн российских граждан.