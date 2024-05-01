АТОР: авиакомпания Tailwind Airlines не будет выполнять рейсы из Калининграда в Анталью

Турецкой авиакомпании Tailwind Airlines не удалось получить разрешение на выполнение рейсов из Калининграда в Анталью. Программа была заявлена туроператорами как альтернатива сорвавшейся программы Southwind Airlines, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"Турецкой авиакомпании Tailwind Airlines не удалось получить разрешение на выполнение рейсов из Калининграда в Анталью. <...> Первый рейс Tailwind Airlines в Анталью из Калининграда должен был отправиться 28 апреля, но не состоялся. Проблема возникла опять на этапе согласования пролета над территорией Европы с властями европейских стран, формально - из-за "неправильно оформленных документов", - отмечается в сообщении.

Туроператоры получили от авиакомпании Tailwind Airlines уведомление, что прямые рейсы из Калининграда в Турцию не полетят, по текущим оценкам, до середины мая. Туристам с вылетами в мае предлагается либо возврат 100% денежных средств без удержания фактически понесенных расходов, либо бронирование нового тура с зачетом уплаченной суммы.

В Pegas Touristik ранее уже аннулировали по своей инициативе туры с прямыми рейсами Tailwind из Калининграда в Анталью на ближайшие даты с полным возвратом денежных средств и возможностью покупки нового тура на стыковочных рейсах. Аннулированы туры с вылетом в конце апреля - начале мая.