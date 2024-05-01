Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз туристам из РФ на неопределенный срок

Шри-Ланка пока не отменяет режим предоставления бесплатных виз туристам из семи стран, в том числе России. Как сообщил корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в островном государстве Александр Ивин, власти продлили действие этого режима "на неопределенный срок".

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"Посольство России получило ноту, которая сообщает, что этот режим продлен. Пока неясно, станет ли этот пилотный проект постоянно действующим и когда", - сказал собеседник агентства.

Правительство Шри-Ланки в конце октября 2023 года объявило о начале выдачи бесплатных виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии. Реализация проекта началась в конце ноября. Первоначально такой режим действовал до 31 марта, потом был продлен до 30 апреля 2024 года. Как ожидалось, может быть принято решение, что такой режим официально станет постоянным для туристов из названных стран, но этого пока не произошло.

Министерство туризма островного государства заявило, что целью освобождения гостей из некоторых стран от платы за визы является "привлечение большего числа туристов". Власти Шри-Ланки в ближайшие годы рассчитывают на резкое увеличение туристического потока.