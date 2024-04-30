Туроператоры решили проблему с отправкой туристов в Турцию из Калининграда

Турецкой авиакомпании Tailwind пришлось отменить рейсы Калининград – Анталья, которые должны были начаться 28 апреля. Как сообщил «ТурДому» источник, знакомый с ситуацией, это произошло из-за позиции авиавластей одной из стран ЕС: согласовать пролет самолета с российскими туристами через ее воздушное пространство пока не удалось.

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Тем не менее, туроператорам удалось решить проблему - по крайней мере на первые майские праздники. Тех, кто должен был вылетать на Tailwind из Калининграда 28, 29 и 30 апреля, отправили в Турцию специальным рейсом другой авиакомпании 29 апреля. Речь идет о примерно 100 туристах. По словам нашего собеседника, следующий вылет должен состояться 3 мая.

Напомним, что турецкий лоукостер Tailwind должен был повезти в Турцию туристов, которые бронировали туры с перелетом на другой турецкой авиакомпании Southwind. Ее рейсы были отменены ранее из-за ограничений на использование воздушного пространства ЕС. Это реалии, в которых сейчас приходится существовать турбизнесу.