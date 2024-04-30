Россияне стали реже отдыхать в Турции

Турецкое министерство культуры и туризма опубликовало данные о национальности путешественников, приезжающих на отдых в страну, по которому россияне стали реже посещать курорт.

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По итогам первого квартала 2024 года турпоток из России в Турцию упал на 11,7% в сравнении с показателям за тот же период 2023 года. РФ упала на третью строчку в рейтинге. Первое место в топе занял Иран, из которого в Турцию люди стали летать на 58,5% больше. На втором месте осталась Германия, жителей которой всегда было много летом на отдыхе, но теперь стало еще на 36,3% больше.

В 2023 году Россия была лидером рейтинга. За ней шли Болгария и Германия. В Ассоциации туроператоров России считают, что падение турпотока из России связано с резким сокращением количества искателей ВНЖ и релокантов, а также уменьшением транзитного потока через Стамбул и рост цен на туры.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что за неполный 2024 год 60% забронированных туристических путевок пришлись на Турцию, что в 2,5-3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Данные сильно расходятся с представленными в Турецком министерстве культуры и туризма.