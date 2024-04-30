Туристка рассказала, как выживают пенсионеры в Узбекистане на 10 тыс. руб.

Россиянка побывала в Ташкенте в гостях у пожилой узбечки и выяснила, как та выживает на пенсию в 10 000 рублей. Подробностями она поделилась в своем Дзен-канале.

© Unsplash

«Спросила у пожилой узбечки, как она выживает на пенсию 10 000 рублей? Когда узнала, откуда берет деньги, то удивилась – у нас такого нет», – рассказала автор канала «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» Елена.

Девушке удалось познакомиться в Ташкенте с пожилой узбечкой по имени Зухра. Когда Елена прибыла к ней в дом, то удивилась, что дом женщины совсем не похож на жилище бедного пенсионера.

«Когда пенсионерка увидела меня, то обняла, как будто я ее близкая родственница. Было видно, что она очень рада. Так принято встречать гостей в Узбекистане – с теплом. Дом достаточно просторный, двухэтажный, чистый и уютный, много красивой и необычной мебели, так как сын пенсионерки изготавливает ее и продает», – рассказала путешественница.

Захра живет с сыном, внуком и помощницей. Девушка сразу начала расспрашивать Зухру, как ей вообще живется в Узбекистане.

«Она много раз была в России, в Москве у нее живут родственники и друзья, но она любит свою родину, хотя пенсии в стране очень маленькие – она получает в районе 10 000 рублей, если переводить на наши деньги», – отметила Елена.

И если в России с такой пенсией пришлось бы выживать, узбекские пенсионеры могу быть спокойны, ведь здесь ей такая традиция – помогать пожилым людям.

«Как рассказывает Зухра, пенсии хватает лишь на то, чтобы оплатить счета за квартиру. Сын зарабатывает мало, так как спрос на мебель ручной работы невысокий. Но благодаря тому, что люди помогают друг другу, в доме всегда есть все необходимое», – рассказала девушка.

Зухра поделилась с путешественницей, что у них есть община, где знают обо всех, кто живет в кишлаке. Предприниматели и успешные люди делают запрос, сколько больных живет, сколько пенсионеров, кому из них нужна помощь.

«И когда наступают праздники, Навруз и Ураза–Байрам, они едут по адресам, и помогают как могут. Привозят продукты, деньги, лекарства, всегда по-разному. Кому как удобно и кто чем может», – рассказала Елена.

Ранее сообщалось, что туристка съездила в Узбекистан и рассказала, как местные относятся к россиянам на самом деле. Прибывшая в Узбекистан путешественница стала случайным свидетелем беседы двух узбеков о россиянах.