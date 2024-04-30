Шри-Ланка планирует создать комитет по борьбе против коррупции в туристическом секторе

Шри-Ланка намерена создать специальный комитет для борьбы с коррупцией и мошенничеством в туристической отрасли. Об этом сообщила государственный министр туризма островного государства Диана Гамаге.

© Unsplash

Она отметила, что разрабатываются планы "по созданию специального комитета, которому будет поручено предотвращать мошенничество и коррупцию в туристическом секторе".

"Мы получили множество жалоб на причинение беспокойства туристам в нашей стране. Я уже говорила об этой проблеме раньше. Жалобы варьируются от завышенных цен на еду до завышенных цен на билеты на поезд до туристических мест и даже случаев сексуальных домогательств в отношении туристов", - приводит слова госминистра ланкийское издание The Island.

"Мы не можем допустить, чтобы репутация нашей страны пострадала из-за действий нескольких человек, допустивших ошибки", - добавила она.

Местные СМИ указывают, что жалобы туристов поступают регулярно. Это касается и граждан России.

В частности, в феврале произошел инцидент с тремя российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в Южной провинции. В отношении россиянок, по их словам, имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля, за этим последовала драка с участием россиянина, находящегося в Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица. Полиция острова не стала открывать уголовное дело из-за скандала с домогательствами сотрудников отеля в отношении двух российских гражданок, поскольку те не успели подать заявление в установленном порядке и улетели в РФ. Дело об избиении местным жителем российского гражданина, который заступился за девушек из РФ, тогда было прекращено, поскольку стороны пришли к примирению.