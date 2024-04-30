Китайский Хайкоу активно содействует интеграции туризма и спорта

Хайкоу (административный центр южной китайской провинции Хайнань) активно содействует интеграции туристической отрасли и спортивной индустрии, в частности водных видов спорта. Об этом пишет газета "Хайкоу жибао".

© unsplash

Как отмечается в материале, в последние годы Хайкоу активно организует соревнования по водным видам спорта, которые привлекают большое число участников и посетителей. Водные виды спорта органично сочетаются с климатическими условиями Хайкоу и географическим положением города, пишет газета. В то же время они привлекают большое число людей, тем самым создают дополнительный стимул для потребления. Все это, отмечает издание, содействует глубокой интеграции индустрии спорта и туристической отрасли.

Яхт-шоу

Как сообщает "Хайкоу жибао", в 2024 году в рамках 4-й Китайской международной выставки потребительских товаров (CICPE), которая проходила в Хайкоу с 13 по 18 апреля, состоялось четвертое международное яхт-шоу. В нем приняли участие свыше 250 прогулочных лодок, что на 14% превысило показатель 2023 года и стало рекордным. Издание отмечает, что в этом году в шоу приняли участие многие всемирно известные производители яхт.

В рамках выставки также были организованы соревнования по морской рыбалке, катание на байдарках, каноэ и сапах, а также водные представления. В материале подчеркивается, что в связи с диверсификацией досуга китайских потребителей, отдых на яхтах становится все более популярным способом времяпрепровождения. В дни экспо туристы также могли полюбоваться морскими видами Хайкоу с борта специального прогулочного судна.

Как сказал председатель правления Haikou Tourism & Culture Investment Development Group Ван Мин, слова которого приводит газета, международное яхт-шоу, являющееся важной частью потребительской выставки на Хайнане, в полной мере демонстрирует уникальность яхтенной индустрии Хайкоу, а также ее колоссальный потенциал с точки зрения стимулирования потребления.

"Организация яхт-шоу позволяет Хайкоу не только продемонстрировать свое очарование внешнему миру, но и содействовать повышению качества туристической отрасли, а также стимулированию потребления", - указал он.

Водные виды спорта

Помимо яхтенной индустрии, Хайкоу обладает богатыми ресурсами для развития водных видов спорта, среди которых виндсерфинг, гребля на байдарках, каноэ и сапах, серфинг, катание на водных лыжах и гидроциклах и многие другие.

Как пишет газета, в последние годы на западном побережье Хайкоу появилось много спортивных тренировочных баз. Этому в том числе способствовали преимущества географического положения города: комфортный климат и температура воды, направление и сила ветра, широкие пляжи, отсутствие рифов.

В материале подчеркивается, что водные виды спорта Хайкоу пользовались большой популярностью в том числе среди участников и гостей 4-й Китайской международной выставки потребительских товаров. Как пишет издание, уникальные возможности Хайкоу для развития водных видов спорта будут привлекать все больше китайских и иностранных туристов.

Развитие туризма и спорта

Интеграция спорта и туризма стала популярным продуктом на рынке туризма и отдыха Хайкоу. По словам генерального секретаря ассоциации туристических агентств Хайкоу Май Вэйвэня, "в последние годы спортивный туризм набирает обороты и стал новым трендом в развитии туристической отрасли". Как пишет газета, Хайкоу активно изучает модель развития "спорт и туризм", проводит общенациональные соревнования, привлекая потоки туристов и создавая тем самым возможности для монетизации туристической отрасли.

В материале указывается, что по мере развития инфраструктуры власти города будут проводить еще больше масштабных спортивных соревнований, в том числе по водным видам спорта, а также крупных культурно-развлекательных мероприятий.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.