Курорт Санья вышел в лидеры среди городов Китая по числу круизных туристов

Южный китайский курорт Санья (провинция Хайнань) в первом квартале 2024 года впервые вошел в тройку лидеров среди городов Китая по числу прибывших на круизных лайнерах иностранных туристов. Об этом сообщило информационное агентство "Чжунго синьвэньван".

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По его данным, в общей сложности за этот период город посетили 68 круизных лайнеров, а границу пересекли 155 тыс. человек. Это делает его третьим по количеству прибывших из-за рубежа туристов портом КНР после Шанхая и Тяньцзиня.

В январе этого года управляемый гонконгской компанией круизный лайнер Mengxiang ("Мечта") начал осуществлять регулярные рейсы из города Санья во Вьетнам. В частности, в такие города, как Хюэ, Нячанг и Дананг, а также в бухту Халонг в Тонкинском заливе. Кроме того, лайнер осуществляет регулярные рейсы в Гонконг.

Корабль имеет общий тоннаж в 77,4 тыс. тонны. На нем 15 палуб и свыше 1 тыс. номеров, которые способны вместить более 2,2 тыс. пассажиров. В настоящее время это самый большой приписанный к хайнаньскому порту круизный лайнер. Цены на билеты варьируются в зависимости от пакета - от 19,9 тыс. юаней ($267) до 16,8 тыс. юаней ($2,3 тыс.) с человека. Как отмечает "Чжунго синьвэньван", загрузка корабля в среднем превышает 75%, а на отдельных рейсах достигает 90%.

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, когда на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.