В Турции заявили о строительстве 12 люксовых отелей

Российским туроператорам стоит готовится к тому, что турецкий портфель люксовых отелей до 2027 года пополнится. Ряд мировых брендов, таких как Kempinski, Hilton, Radisson, Marriott, и несколько турецких сетей – от Barut до Vakko Hotels, работающих в премиальном сегменте, заявили о реализации 12 крупных проектов.

© Tourdom.ru

За последние 5 лет было разработано 27 проектов отелей класса люкс, 12 из которых находятся на стадии строительства и открытия. За это время на отельный рынок вышли The Peninsula, La Quinta By Wyndham, Radisson Collection, Curio Collection By Hilton, а турецкие сети создали свои люксовые бренды, такие как Vakko Hotel & Residence, Cullinan и Anda Barut Collection. Об этом сегодня, 30 апреля, в своем обзорном материале сообщило издание turizmgazetesi.com.

Отмечается, что сейчас крупнейшие турецкие отельеры предпочитают предоставлять услуги под вывеской брендов люксового сегмента. Хотя Стамбул по-прежнему является ведущим направлением для возведения новых премиальных сетей, ситуация меняется. Здесь показательным является опыт Бодрума, после того как туда зашла гонконгская группа Mandarin Oriental Hotel Group.

До 2027 года в этом курортном регионе появятся люксовые отели Radisson Collection, Mgallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, La Quinta Bodrum и Bvlgari Hotel, которые сейчас находятся в стадии проектирования. На 2026 год запланировано открытие пятизвездочного Kempinski Hotel & Residences. В мае этого года первых гостей примет отель Max Royal Bodrum.

В этом году также распахнут двери Anda Barut Collection в Дидиме, Cappadocia Marriott Hotel в Каппадокии, Vakko Hotel Residence Sumahan в Стамбуле и Sheraton Hotel & Thermal Spa в городе Ушак, расположенном на западе Турции, куда массовый турпоток еще не проложен.

Привлечение инвесторов к сегменту строительства роскошных отелей вкладывается в стратегию властей, которые считают, что Турция должна избавиться от имиджа страны дешевого отдыха. Не удивительно, что большинство из более чем 290 гостиниц, которые должны быть сданы в эксплуатацию до конца 2025 года, — пятизвездочные.