В Канкуне турист обвинил службу безопасности аэропорта в мошенничестве

В аэропорту Канкуна регулярно обманывали пассажиров, которые пользовались услугами такси. Как рассказало вчера издание The Cancun Sun, нарушителями правил назвали нелегальных перевозчиков, которые в десятки и сотни раз завышали стоимость проезда.

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Преступную схему раскрыл канадский турист, возвращавшийся в Монреаль 18 апреля. Тогда за поездку между терминалами с него взяли в пересчете на рубли почти 72 тыс. В итоге дело закончилось задержанием водителя, которому предъявили обвинения в мошенничестве и жестоком обращении с пассажиром.

В соцсетях турист уличил сотрудников аэропорта и службу такси в обмане. Его в 2 часа ночи 18 апреля доставили в Терминал 3. Там было безлюдно, и служащие заявили, что ему следует переехать в Терминал 4. Тот не возражал и готов был заплатить за проезд наличными сумму, эквивалентную пяти канадским долларам.

По его словам, он находился на стоянке один с двумя охранниками и единственным автомобилем рядом – с надписью «такси аэропорта» и изображением самолета. Ему позволили сесть в машину только после того, как он сделал безналичную оплату. И уже в салоне канадец обнаружил, что с карты списали 1050 долларов.

Опасаясь предъявлять претензии в одиночку, мужчина, прибыв на место, стал привлекать внимание находившихся там людей. В ответ на это таксист попытался уехать из терминала вместе с клиентом и его вещами.

«Мне удалось прыгнуть в переднюю часть машины и переключить передачу, что едва не привело к автокатастрофе», – прокомментировал турист.

В местных СМИ отметили, что подобные жалобы уже появлялись в соцсетях, но правоохранители на них не реагировали, якобы у них не было заявлений от жертв обмана.

Самое интересное, что в аэропорту Канкуна между терминалами ходит бесплатный трансфер. Представитель авиагавани не уточнил график работы транспорта, упомянув лишь о соответствующих вывесках на испанском и английском языках. Также он сообщил о планах ввести и опубликовать единые тарифы проезда на такси, чтобы избежать проблем с завышением цен в будущем.

Ранее «ТурДом» писал, что авиакомпания Turkish Airlines перестала продавать единые билеты в Мексику из России, а те, что уже были приобретены, аннулировала. В курортный Канкун у российских туристов есть альтернативные маршруты.