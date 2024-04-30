Рекордная группа российских туристов отправилась в КНДР из Владивостока

Страна утренней свежести интересует россиян в туристическом плане: в минувший понедельник, 29 апреля, в КНДР из Приморья отправилось 120 соотечественников, сообщает ИА DEITA.RU.

© unsplash

Группа туристов, отправившихся в Северную Корею 29 апреля, стала наиболее многочисленной за всю историю поездок из России в КНДР. Путешествие продлится до 3 мая – именно в этот период в Северной Корее будут отмечать День трудящихся.

По данным специалистов правительства Приморского края, у туристов в период путешествия запланирована интересная программа: они поднимутся в горы Мёхян, посетят музей Корё, наведаются в парковую зону Тэсон, а также станут участниками массового танцевального вечера молодёжи Пхеньяна.

«Владивосток становится хабом на пути в Северную Корею для туристов из разных регионов России», – подчеркнул Арсений Крепский, глава агентства по туризму Приморского края.

Первый тестовый тур после пандемии коронавируса прошёл с 9 по 12 февраля, когда жители дальневосточных регионов, Сибири, ЦФО и других федеральных округов вошли в состав группы путешественников. С того времени в Северной Корее побывали 4 группы туристов из России.