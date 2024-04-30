Французская компания намерена построить в Киргизии крупнейший горнолыжный курорт региона

Французская компания Société des Trois Vallées (S3V) намерена построить в Киргизии крупнейший в Центральной Азии горнолыжный кластер. Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова по итогам его встречи в Бишкеке с гендиректором S3V Паскалем де Тьерсаном.

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"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 апреля, провел рабочую встречу, посвященную презентации плана развития кластера "Три вершины". Генеральный директор французской компании S3V Паскаль де Тьерсан сообщил, что кластер "Три вершины" может стать самым крупным горнолыжным курортом в Центральной Азии", - сообщила пресс-служба руководителя Киргизии.

По словам де Тьерсана, проект охватывает три горные вершины в Иссык-Кульской области: Жыргалан, Ак-Булак и Боз-Учук.

"Согласно плану, в этих местах будут построены горнолыжные трассы общей протяженностью порядка 200 км. Ожидается, что после реализации проекта будут созданы 4,8 тыс. рабочих мест. Объем налоговых отчислений составит €146 млн", - отмечает пресс-служба.

Как планируется, эти горнолыжные комплексы будут функционировать 10 месяцев в году, а их пропускная способность составит "до 850 тыс. туристов".

"В рамках первого этапа строительства кластера построят 60 км горнолыжных трасс и шесть канатных дорог. Запланированные работы будут завершены к концу 2026 года и потребуют привлечения инвестиций в размере €165 млн", - заверили в пресс-службе.

Для туристов также построят гостиницы, рестораны, этногородки, конференц-залы и другие зоны отдыха. Президент Киргизии, в свою очередь подчеркнул, что республика обладает большим туристическим потенциалом и уникальной природой, которые должны стать "ключевыми направлениями развития экономики" страны.