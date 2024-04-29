Жители Капри в Италии покидают остров из-за наплыва туристов

Еженедельное количество туристов, приезжающих на Капри составляет 16 000 человек, а население острова – 12 900.

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Теодорико Бониелло, глава местной ассоциации потребителей, заявил, что такими темпами, Капри рискует превратиться в одну большую гостиницу для туристов, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что учителя, врачи и представители других профессий с Капри вынуждены селиться на материке, потому что все больше туристов, планируя отдых, хотят оставаться на острове подольше. Если раньше путешественники приезжали в основном на день, то теперь они остаются еще и на ночь. Жители Капри сдают свое жилье приезжим, из-за этого поднялись цены на аренду, и простым служащим она уже не по карману.

Власти решили ограничить поток туристов, подняв курортный сбор с €2,5 до €5, но островитяне считают, что кардинально ситуацию это не изменит.

Бониелло также отметил, что путешественников пытаются убедить приезжать на остров в зимнее время. Однако и эта мера кажется местным недостаточной для сокращения турпотока.

А в Испании жители Канарских островов и вовсе начали открыто протестовать против туристов.

Тем временем в Финляндии наоборот приезжих становится все меньше.