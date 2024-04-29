С какими проблемами могут столкнуться туристы за границей

Туристический сезон 2024 года обещает быть очень весёлым. Не в смысле песен-плясок и прочих проделок аниматоров, а в плане тех приключений, которые могут выпасть на долю отдыхающих. Чиновники делают вид, что принимают меры для их минимизации, но это не более чем видимость. Спасение утопающих, как и ранее, дело рук самих утопающих – надеяться больше не на кого.

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С 1 мая сего года финансовая ответственность операторов выездного туризма, которую они должны в обязательном порядке страховать, увеличивается с 10 млн рублей до 25 млн рублей. Правда, не для всех: если за год компания обслужила до 10 тысяч клиентов на сумму до 40 млн рублей, то ответственность остаётся прежняя – 10 млн рублей.

Около 200-250 тысяч рублей – такова нынче средняя стоимость отдыха в той же Турции. То есть 10 млн рублей хватит на то, чтобы компенсировать потери всего 40-50 туристов, 25 млн рублей – соответственно 100-125 человек. Даже не смешно, турпоток в ту же Турцию в тысячи раз больше. Причём стоит учесть, что эта самая страховка может быть «липовой», так как крупные страховые компании не рвутся сотрудничать с туроператорами, поскольку это чревато проблемами.

«На рынке очень сложно найти страховую компанию, которая взяла бы на себя риски туроператоров. Предложений в открытом доступе практически нет, нам приходится точечно проводить переговоры со страховщиками, убеждая их застраховать нужные нам компании. Страховщики считают выездной туризм слишком рискованным и отказывают в заключении договоров», – объясняет руководитель компании «Юристы для турбизнеса Байбородин и партнеры» Александр Байбородин.

Тем не менее даже «левый» полис стоит денег, а таковые есть не у всех участников туристического рынка. Точнее, не все готовы их платить, многие предпочитают экономить. Посему к 1 мая ряд туроператоров станут как бы «незаконными» – по причине того, что они не выполнили вышеозначенные требования.

Но работать они не прекратят, ведь тот самый реестр, в котором они фигурируют, мало что значит. Да и не факт, что юрлиц, не выполнивших требования, оперативно из него исключат, в данном списке нередко годами висят фирмы, которых уже давно нет. «Один большой порядок», на который всем наплевать. Собственно, об отношении властей к туристам говорит и сам размер этих самих страховок. На какие-то там значимые выплаты даже в случае наличия честной страховки рассчитывать не приходится, это сплошная фикция.

Тем не менее, «сэкономить» на страховке захотят многие, в том числе лидеры рынка. Сам рынок, в общем-то, пребывает в полукоматозном состоянии. Как по причине антироссийских санкций (сокращение числа стран, где нас готовы принимать), так и вследствие дикого роста цен позволить себе отдых за границей сейчас могут очень немногие. Посему все компании минимизируют расходы, к которым относится и страхование ответственности.

Но даже если с самим туроператором всё хорошо, это вовсе не гарантия того, что на отдых вы отправитесь без приключений. Из особенностей нынешнего сезона стоит отметить перенос времени вылета, вероятность нарваться на это приближается к 100%.

«Туроператоры ищут самые дешёвые чартеры, лишь бы вы заселились именно в тот день, который значится в вашем договоре. Привезли вас в отель за пять минут до полуночи – всё нормально, дата заселения соблюдена, число ночей тоже. Отель, кстати, на этом тоже экономит, по сравнению с тем, если бы туристы приехали, например, в полдень. Этот фактор туроператор также учитывает, специально договариваются», – объясняет директор небольшой туркомпании Дмитрий.

На европейском направлении вам, скорее всего, никто не поможет. Или же условия будут откровенно заградительными в плане тарифов и условий. По сути, нынче предлагается оплатить значительную часть тура, а если откажут с визой или случится ещё какая-то каверза от представителей Евросоюза, эти деньги сгорят. Желающих так рискнуть немного, посему европейские направления во многих компаниях закрываются.

«Структура продукта изменилась. Если до 2020-го мы смотрели на Европу – Италию, Францию, Чехию, Грецию, то сейчас их успешно заместили Турция, Эмираты, Мальдивы, быстро растущий спрос на страны Юго-Восточной Азии. Так что мы сейчас не европейцы», – говорит руководитель PAC Group Илья Иткин.

Проблемы нынче могут подстерегать на каждом шагу. Недавно Turkish Airlines без каких-либо объяснений отказалась везти россиян из Стамбула в Мексику, МИД РФ как обычно выразил озабоченность. Но ничем не смог помочь, впрочем, подобных попыток даже не предпринималось. В общем, если что не так – обратный билет придётся покупать за свои, а деньги за сгоревший тур вам никто не вернёт.

И, наконец, стоит вспомнить про финансовые проблемы – кроме наличности, иных вариантов расплатиться за рубежом у россиян нынче нет. Карты международных платежных систем, эмитированные иностранными банками, которые принимаются за границей, есть у немногих, а ведь без «пластика» во многих странах нынче никуда… Да и «кэш» штука опасная, российское государство никак не защищает своих граждан, находящихся в других странах, и это всем известно. Деньги могут просто отобрать под каким-то предлогом. Например, как это делали финны. И ведь никто в Кремле даже не пикнул!

Около 30 тысяч рублей – столько нынче стоит билет Москва-Махачкала и обратно, а турецкую Анталью можно улететь даже чуть дешевле. По сравнению с прошлым годом перелёт в Дагестан подорожал без малого в два раза, по сравнению в 2022-м – в три-четыре раза. Кстати, даже в Сочи и обратно нынче слетать в два раза дешевле!

Но в Сочи всё дико дорого, а в Дагестане вроде как дёшево. Неверная информация! Было дёшево: по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) летний отдых регионе подорожает минимум на 30%. В общем, до ценников черноморского побережья уже совсем недалеко.

Аналогичные процессы наблюдаются и в иных туристических регионах – на Алтае, на Байкале, на Урале и даже в Поволжье. Везде, куда можно поехать отдохнуть, хотят денег. Много. Но в регионах РФ хотя бы по большей части безопасно, в отличие от зарубежья, даже самого ближнего (кроме Белоруссии). Желающие отдохнуть пока есть, поэтому все торопятся «рубить бабло». Впрочем, платёжеспособный спрос быстро сходит на нет, и с чем встретит осень наша туриндустрия, не очень понятно.