Названы страны, в которые россиян пускают без загранпаспорта

Из самых простых вариантов - страны бывшего СССР. Многие игнорируют, например, Беларусь, выбирая место для отдыха, но по мнению представителей турагентств, Минск - отличный европейский город, цены в котором куда приятнее московских. Добраться туда напрямую можно из 10 городов России, стоимость полета из Москвы - от 10 тысяч рублей.

Также без загранника можно посетить Абхазию, Казахстан, Армению, Киргизию и Южную Осетию. Правда в Армению без паспорта получится прилететь только в международные аэропорты Еревана и Гюмри.

Ранее стало известно, что в 2024 году авиабилеты на международные рейсы могут подорожать в три-четыре раза, в зависимости от направления.