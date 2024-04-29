Группа российских туристов отправилась в КНДР на майские праздники

Группа из 120 российских туристов отправилась из Приморья в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), где они встретят День трудящихся, сообщает пресс-служба правительства Приморья. Это самая большая российская туристическая группа в КНДР за всю историю.

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"Еще 120 путешественников отправились из Приморья в КНДР в понедельник, 29 апреля. Эта группа туристов стала самой большой за всю историю поездок из России в Северную Корею. Второе весеннее путешествие в Страну утренней свежести продлится до 3 мая. В эти дни в КНДР будет отмечаться День трудящихся. На майские праздники туристов ждет поездка в горы Мёхян. Кроме того, гости Северной Кореи посетят музей Корё, прогуляются по парковой зоне Тэсон и примут участие в праздничном массовом танцевальном вечере молодежи Пхеньяна", - говорится в сообщении.

Туристические поездки в Северную Корею стали возможны благодаря договоренностям лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также организационной работе со стороны правления КНДР и правительства Приморского края.

"Эта группа стала самой большой за всю историю туристических путешествий из России в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Безусловно, это говорит о популярности такого направления у туристов, что для Приморья очень важно. Владивосток становится хабом на пути в Северную Корею для туристов из разных регионов России", - приводит пресс-служба слова руководителя агентства по туризму Приморья Арсения Крепского.

Уже разработаны программы летних туров в КНДР. Их продолжительность составит 8 и 12 дней, в которые туристы смогут отдохнуть на пляжах соседнего государства.

Первый тестовый тур в КНДР со времен пандемии состоялся с 9 по 12 февраля. Тогда в ее состав вошли жители Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга.