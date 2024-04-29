Запрет на выезд за границу из-за призыва: что нужно знать туристам

С 1 ноября россияне начнут получать повестки о призыве на срочную военную службу в электронном виде. 19 апреля правительство опубликовало соответствующее постановление о правилах работы Единого реестра воинского учета.

Речь идет о повестках, информирующих граждан о призыве на срочную службу в армию. Военкомат будет направлять их заказным письмом по почте, а также через портал Госуслуг. Причем важно знать, что повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете призывника на Госуслугах или с момента получения соответствующего письма.

Даже если мужчина не увидел повестку, например, у него нет регистрации на Госуслугах, и не получил заказное письмо, самого факта размещения повестки в Едином реестре воинского учета будет достаточно для подтверждения ее вручения.

«В этом случае, если повестка не была доставлена одним из названных способов, ее будут считать врученной через 7 дней после публикации в этом реестре», - пояснил руководитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

С момента получения повестки россиянину запрещается выезд за рубеж, это следует из новых правил, зафиксированных в законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Кроме того, в течение 5 дней он обязан сдать свой загранпаспорт в органы МВД.

Если мужчина не явится в военный комиссариат без уважительной причины, через 20 дней к нему могут применить ограничительные меры. К ним относится запрет на управление транспортом, на заключение сделок с недвижимостью, на получение кредитов и займов, на регистрацию ИП или самозанятости.

В случае, если россиянина призвали на срочную службу в армию после того, как он забронировал билеты или тур, он может договориться с туркомпанией о переносе сроков поездки. Либо оформить возврат, но надо иметь в виду что деньги вернут за вычетом фактически понесенных туроператором расходов (ФПР).

Таким образом, мужчинам призывного возраста, подпадающим под призыв и не имеющим отсрочки от службы, поездки в этот период лучше не планировать.