Россияне жалуются на воровство в отелях Шри-Ланки

Российские туристы в социальных сетях делятся разными схемами воровства на курортах Шри-Ланки. По отзывам в паблике, посвященном отдыху в этой стране, видно, что злоумышленники пользуются любой удобной ситуацией.

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В ночь на 29 апреля в курортной Унаватуне в номер к россиянам в Sanmira Renaissance Hotel наведался воришка. Пока все спали, кто-то очень ловкий влез через маленькое окно в туалете – оно было чуть приоткрыто и стояло на стопоре, который тот сломал.

«Я проснулась и увидела черное худое тело, закричала, а он с бабками выпрыгнул в другое окно, и след его простыл», – уточнили в чате.

Женщина упомянула, что из сумочки выгребли все деньги, которые там были. О случившемся сообщили администрации отеля, а также спросили совета в паблике – стоит ли надеяться на полицию.

«Жалко не деньги, а просто очень страшно. Мало ли чем могла закончиться вся эта суматоха. Первый день отдыха – и сразу такое, уже ищу билеты домой. Отдых испорчен, так как нет чувства безопасности».

У пары туристов деньги пропали из сейфа на ресепшен в отеле Kaju green также в Унаватуне. В конце прошлой недели при заселении гостям порекомендовали оставить ценности на хранение именно в нем. Дескать, на технику – фотоаппараты, ноутбуки – не покушаются, а вот наличные могут и своровать. Туристы воспользовались советом, но на следующий день они не нашли своих денег – из ячейки пропало, по их словам, около 800 долларов. Они отметили, что в отеле разбираются с инцидентом и надеются вычислить вора по камерам видеонаблюдения.

Сразу после заселения обокрали супружескую пару в гостинице Reef Bungalow Hotel, что на побережье между Коломбо и Негомбо. У женщины был день рождения, и по прибытии в 8 утра ей преподнесли цветы, а затем туристов пригласили отведать тортик. Именно в это время, по утверждению женщины, из номера украли 750 долларов. Перед этим они разделили деньги и положили их в две поясные сумки, и, к счастью, до другой вор не добрался.

В полиции заявителей усадили за стол и настояли на дегустации праздничных блюд – блюстители порядка в это время отмечали местный Новый год. Два дня пара общалась с полицейскими, но денег в итоге они так и не нашли. Задержали одного работника отеля, которого пострадавшие видели на этаже, но тот не признался в краже.

«Мы с мужем решили, что это оплата за экскурсию в полицию на их Новый год. Причем очень индивидуальная и эксклюзивная», – пошутили они в паблике.

Ранее «ТурДом» писал, что в Таиланде туристы пожаловались на воровство крупных сумм в отелях на острове Пхукет. Полицейские уличили в воровстве горничных, но деньги вернуть не удалось – те их быстро потратили на дорогостоящие покупки.