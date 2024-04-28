Туры могут подорожать из-за новых требований к «Электронной путевке»

Накануне приуроченных к майским праздникам длинных выходных Минэкономразвития напомнило туроператорам, что ведомство совместно с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) согласовало требования по защите информации, содержащейся в ГИС «Электронная путевка». Им должны соответствовать информационные системы и рабочие места туроператоров.

Новые правила вступят в силу с 1 ноября. В 31-страничном документе – десятки пунктов с описанием, что необходимо предпринять туроператорам. В частности, рабочее место, с которого идет «ручная» загрузка данных в «Электронную путевку» (актуально для некрупных компаний, не пользующихся автоматической выгрузкой. – Ред.), нужно сертифицировать. Подключаемая к ГИС информационная система должна иметь действующий аттестат, подтверждающий ее соответствие требованиям безопасности информации и т. д.

Мы поинтересовались у участников чата для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B», во сколько обойдется туркомпаниям техническая реализация предписаний Минэка. Вопрос адресовали представителям туроператоров. В комментариях называют суммы 100 и 200 тыс. руб. и добавляют: «На практике наверняка будет больше». Есть также мнение, что дополнительные затраты придется закладывать в стоимость туров, это приведет к их удорожанию.

С 15 ноября прошлого года туроператоры обязаны передавать в систему «Электронная путевка» сведения о проданных турах за границу. С 1 сентября придется отправлять данные и о реализованных турах по России.