Пять миллиардов, и ты на Луне: как стать космическим туристом
В воскресенье, 28 апреля, весь мир отмечает День космического туризма. Ровно 23 года назад с космодрома Байконур стартовал корабль «Союз ТМ-32». На его борту находился первый путешественник. «Вечерняя Москва» узнала, сколько сегодня стоит провести отпуск за пределами Земли.
Первый космический турист, американский предприниматель Деннис Тито, заплатил за свой полет 20 миллионов долларов (1,8 миллиарда рублей). Он облетел Землю по орбите 128 раз, путешествие длилось более 7 дней. После него на МКС отправлялись и другие бизнесмены, но цены также были внушительными. Например, американская компания Virgin Galactic объявляла стоимость в 450 000 долларов за место (41,9 миллиона рублей).
Российский космонавт Олег Артемьев отмечает: чтобы стать космическим туристом в нашей стране, нужно написать заявление в Роскосмос и проспонсировать полет.
— Цены достигают 59 миллионов долларов (около 5,4 миллиарда рублей), — говорит «ВМ» Артемьев. — Перед полетом все туристы обязательно проходят медицинское обследование. Неподготовленных людей не допустят в космос. Поэтому специалисты на протяжении нескольких месяцев готовят туристов.
После прохождения курса обучения турист отправится в полет на первом же космическом корабле, где есть свободное место. Путешествие занимает не более трех суток. Зачастую это полеты около Луны.
— В стоимость билета входят подготовка, сопровождение. Конечно же, во время полета туристам рассказывают о том, что их окружает, — поясняет Олег Артемьев. — Но выйти в открытый космос не дадут. Отмечу также, что сейчас космическим туризмом занимаются только компании США и наш Роскосмос. При этом американцы используют российские аппараты, потому что своим не доверяют.
Прямая речь
Олег Мухин, вице-президент Федерации космонавтики:
— Подготовка к полету займет около шести месяцев. Недавно ее завершила женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская и даже успела слетать на орбиту. Для этого она занималась спортом, тренировалась в центрифуге, которая помогает привыкнуть к перегрузкам. Также будущий турист должен научиться работать с гидрокостюмом.