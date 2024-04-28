Пять миллиардов, и ты на Луне: как стать космическим туристом

В воскресенье, 28 апреля, весь мир отмечает День космического туризма. Ровно 23 года назад с космодрома Байконур стартовал корабль «Союз ТМ-32». На его борту находился первый путешественник. «Вечерняя Москва» узнала, сколько сегодня стоит провести отпуск за пределами Земли.

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Первый космический турист, американский предприниматель Деннис Тито, заплатил за свой полет 20 миллионов долларов (1,8 миллиарда рублей). Он облетел Землю по орбите 128 раз, путешествие длилось более 7 дней. После него на МКС отправлялись и другие бизнесмены, но цены также были внушительными. Например, американская компания Virgin Galactic объявляла стоимость в 450 000 долларов за место (41,9 миллиона рублей).

Российский космонавт Олег Артемьев отмечает: чтобы стать космическим туристом в нашей стране, нужно написать заявление в Роскосмос и проспонсировать полет.

— Цены достигают 59 миллионов долларов (около 5,4 миллиарда рублей), — говорит «ВМ» Артемьев. — Перед полетом все туристы обязательно проходят медицинское обследование. Неподготовленных людей не допустят в космос. Поэтому специалисты на протяжении нескольких месяцев готовят туристов.

После прохождения курса обучения турист отправится в полет на первом же космическом корабле, где есть свободное место. Путешествие занимает не более трех суток. Зачастую это полеты около Луны.

— В стоимость билета входят подготовка, сопровождение. Конечно же, во время полета туристам рассказывают о том, что их окружает, — поясняет Олег Артемьев. — Но выйти в открытый космос не дадут. Отмечу также, что сейчас космическим туризмом занимаются только компании США и наш Роскосмос. При этом американцы используют российские аппараты, потому что своим не доверяют.

Прямая речь

Олег Мухин, вице-президент Федерации космонавтики: