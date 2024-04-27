Индонезия не будет вводить общенациональный туристический налог

Индонезия не планирует вводить общенациональный туристический сбор. Ни в качестве отдельного налога, ни в виде добавленной стоимости авиабилетов. Об этом рассказал министр туризма и креативной экономики страны Сандьяга Уно.

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«Обсуждение налога – это всего лишь предложение по финансированию туризма. Но согласно первоначальной концепции, поддержка оказывается из государственных средств, а не дополнительных сборов. Цены на билеты и так достаточно высокие», – пояснил глава ведомства.

От также отметил, что сама идея общегосударственного турналога возникла во время встречи кабмина, посвященной развитию туризма в Индонезии. Но большинство заинтересованных сторон, включая общественность, выступило против новшества.

Ранее стало известно, что правительство Индонезии может ввести национальный туристический налог. Причем для этого предлагается обязать авиакомпании автоматически добавлять сбор к стоимости билетов. Впрочем, механизм реализации проекта до сих пор остается неясным. Кроме того, на Бали уже действует аналогичная программа, иностранные туристы оплачивают налог по прибытии. Так что в случае принятия нововведения им пришлось бы вносить средства дважды.