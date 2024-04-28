В АТОР советуют не ждать «шквала скидок» в Турцию в этом году

"Шквала скидок" на летние туры в Турцию не будет, но могут вернуться горячие путевки. Такое заявление сделал Артур Мурадян, вице-президент Российской ассоциации туроператоров по международному туризму (АТОР).

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"Планы у туроператоров очень амбициозные. Мы можем увидеть горячие туры в Турцию, особенно в начале сезона", - передает его слова пресс-служба АТОР.

Не стоит ожидать "шквала скидок", предупреждает Мурадян.

В пятерку лидеров по международным направлениям входят Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Абхазия. Также на рынке набирают популярность поездки на Шри-Ланку, во Вьетнам и Индонезию.

Прежде всего, туроператоры отмечают растущий интерес россиян к европейским направлениям. Мурадян заключил: "В Европу имеет смысл ехать, если у вас уже есть шенгенская виза или есть гарантия, что виза будет получена до поездки".